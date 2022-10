Il giornalista Mimmo Malfitano è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli: «Napoli in ottava pagina dopo la vittoria sull’Ajax? Scelta solamente editoriale: il bacino d’utenza del giornale è al nord e il Napoli andrà sempre dopo Milan, Inter e Juventus. Anche quando farà risultati importanti come quello di ieri. Tuttavia, devo ammetterlo, io avrei diviso la prima pagina tra Inter e Napoli». Insomma, in poche parole la storia non cambia e resta sempre la stessa quando si parla di Napoli e del Napoli.