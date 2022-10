Il Mattino – Spalletti: “Prova importante, ma dobbiamo vincerle tutte…”

L’edizione odierna de Il Mattino riporta alcune dichiarazioni rilasciate da Luciano Spalletti.

L’allenatore del Napoli ha dichiarato la sua soddisfazione nei confronti della squadra azzurra per la partita disputata contro l’Ajax, ma non si è sbilanciato più di tanto.

Queste le parole di Spalletti: “Quando vai sotto in uno stadio così, con quel boato, riprendere subito con la stessa convinzione di andare a prendere palla, andare a pressare, proporre gioco, è indubbiamente la cosa più difficile. Poteva disturbarci prendere il gol in quella maniera, ma abbiamo continuato ad attaccare e alla fine abbiamo fatto una grande partita. Ma una vittoria non cambia la vita. Noi non abbiamo dato lezione a nessuno, io non sono in grado di dare lezione a nessuno. C’è questo fatto di aver raggiunto un livello da cui la squadra non vuole tornare indietro, dove vuole andare seguito, senza timore. I ragazzi vogliono ancora andare alla ricerca dello spiraglio per vedere che cosa c’è di là. È una vittoria, questa, che ci avvicina alla qualificazione agli ottavi di Champions“: