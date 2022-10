Il Mattino commenta così la prestazione straordinaria del centrocampista del Napoli Stanislav Lobotka, tanto da assegnargli un 8,5 in pagella: «Berghius lo segue dal primo secondo in fase di non possesso, ma questo non ferma il baricentro altissimo dello slovacco. Non è facile capire cosa abbia tra i piedi e in testa: anticipa il pensiero dei compagni, ha dinamismo, è reattivo. Una prova stupenda, senza una sola sbavatura».