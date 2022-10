L’edizione odierna de Il Mattino si sofferma sul Napoli, in particolar modo sulla prestazione disputata ieri sera al Johan Cruijff Arena.

Il quotidiano pone l’accento sulla qualità mostrata in campo dalla squadra azzurra, che dopo il gol subito al 10′, ha saputo subito reagire con mentalità e brillantezza atletica.

Accelerazioni, passaggi in profondità e pressing per recuperare in maniera immediata il pallone. Un gruppo compatto che, con grande tecnica, ha portato a casa una vittoria sontuosa.