Gazzetta – Spalletti: “Vittoria di personalità, Maradona sarà contento…”

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport riporta alcune dichiarazioni rilasciate da Luciano Spalletti.

L’allenatore del Napoli ha sottolineato l’ottima prestazione disputata dalla squadra azzurra, la quale ha mostrato qualità e personalità: “E’ un grande risultato, abbiamo giocato con sicurezza contro una squadra tostissima che sa essere anche cattiva. Penso che anche Maradona sarà orgoglioso di questo Napoli. Il valore di questo successo è dato dal valore dell’Ajax che storicamente è un club da cui c’è da imparare per la capacità di rigenerarsi ogni anno. Noi siamo venuti qui, in uno stadio bellissimo, in un clima bellissimo, ed abbiamo vinto 6-1, sono contentissimo ma non posso fare salti di gioia e non debbo perdere l’equilibrio. Una cosa però ci tengo a dirla, ma in Italia quando è che ci muoviamo a fare impianti così che creano lavoro e che danno anche punti alle squadre di casa. Sotto questo punto di vista il nostro calcio ha molto da imparare“.