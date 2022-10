Gazzetta – Spalletti: “Bello vincere, ma bisogna pensare alla prossima…”

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport riporta alcune dichiarazioni rilasciate da Luciano Spalletti durante il post partita di Ajax-Napoli.

Il tecnico toscano ha espresso la sua soddisfazione nell’aver portato a casa un risultato così importante in vista della qualificazione agli ottavi di finale di Champions League. Ma, ha tenuto a precisare che bisogna continuare a spingere per ottenere risultati positivi come questo: “È stato bello vivere una notte del genere ma dobbiamo anche avere la capacità di dimenticarla in fretta perché domenica è già campionato e dovremo riorganizzare testa e muscoli. Le partite sono talmente riavvicinate che ci sarà spazio per tutti. Qualcuno ha già tirato abbastanza la carretta e ci sarà modo di sostituirlo ma sono sereno perché oggi ho visto gente come Lozano e Kvaratskhelia fare grandi rincorse in fase difensiva”.