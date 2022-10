“È il Napoli più forte da quando c’è ADL?”. Risponde Fabiano Santacroce

L’ex difensore del Napoli Fabiano Santacroce ha risposto a una doverosa domanda rivoltagli durante un’intervista a Radio Marte.

Ecco le sue parole, dopo la partita fantastica contro l’Ajax: “La partita non era semplice, l’hanno resa facilissima. Il Napoli è una grande squadra. È la migliore dell’era De Laurentiis? Ahimè, la più forte per me rimane quella di Sarri dei 91 punti. Partita al Maradona con l’Ajax tutto esaurito? È il giusto merito, dopo un inizio così scoppiettante. Bisognerà stare attenti perché, poi, troveranno delle squadre che saranno parecchio arrabbiate (ride; ndr)”.