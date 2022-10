De Luca: “Ieri si è parlato di un record, ma è sbagliato”

Il giornalista de Il Mattino Francesco De Luca ha parlato del Napoli durante Marte Sport Live, in onda su Radio Marte.

Ecco le sue parole: “Al momento, 5 ottobre, dico che è questo Napoli è il migliore dell’era De Laurentiis. Però, non dimentichiamo il Napoli di Sarri e quello di Mazzarri. In realtà, gli azzurri avevano già fatto 3 vittorie consecutive proprio con il tecnico toscano: due nel girone e una agli ottavi, mitica contro il Chelsea. La grande forza di questo Napoli è la profondità della rosa”.

“Come ci si difende da questo Napoli? Non come ha fatto l’Ajax sicuramente, ad esempio, sul terzo goal. C’è molto entusiasmo, ma deve essere gestito. Il tifoso giustamente ha degli sbalzi d’umore, ma gli azzurri stanno dando delle garanzie: Torino schiantato nel primo tempo, l’Ajax non ne parliamo proprio. La mentalità del Napoli è vincente: sarà perché è una squadra fisica, sarà perché Spalletti è riuscito a trasmettere personalità”.

“Ci saranno tanti cambi a Cremona? Qualcuno sì, perché con l’Ajax qualche giocatore è uscito un po’ acciaccato. Al mister di Certaldo piace molto stare primo in classifica, non ne parla per scaramanzia. Sa che deve tenere la testa bassa”.