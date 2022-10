De Giovanni: “Ieri si sono mosse le Colonne d’Ercole. Il Napoli ha un giocatore unico”

Lo scrittore e giornalista Maurizio De Giovanni è stato intervistato da Radio Marte dopo la grande prestazione del Napoli contro l’Ajax.

“Ieri abbiamo visto la storia: mai una squadra italiana aveva vinto con questo scarto in Olanda, mai abbiamo visto l’Ajax perdere in casa, insomma si sono mosse le colonne d’Ercole. È questo il miglior Napoli dell’era De Laurentiis? Aspetterei la fine della stagione, è molto presto anche perché è una stagione strana vista la pausa del mondiale. Per fortuna, i pochi giocatori del Napoli che andranno in nazionale, probabilmente non andranno fine in fondo. Tuttavia, dopo il mondiale si rimescoleranno le carte. Ci sarà un apertura e una clausura, come accade nei campionati sudamericani”.

“Questo entusiasmo come va interpretato? È una cosa meravigliosa, finalmente si sono uniti alla società. Io vedo molta passione, coinvolgimento e non esaltazione. Dunque, devo dire che i tifosi sono molto maturati”.

“Chi è il giocatore che cattura di più la mia attenzione? Di Lorenzo, il riscatto di Meret, la fantasia di Anguissa, il talento di Kvara. Tuttavia, se devo dirne uno, vado su Lobotka: ha dovuto superare diverse problematiche, è un grande cucitore di gioco, ha un dribbling fulmineo. Secondo me, un giocatore come lui non esiste in nessuna squadra del mondo”.