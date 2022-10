Bruscolotti: “Con Osimhen meno soluzioni di gioco. Ecco come si ferma Kvaratskhelia”

Lo storico ex difensore del Napoli Peppe Bruscolotti, ha parlato della sfida con l’Ajax a Radio Marte durante “MSL-Forza Napoli Sempre”.

Di seguito le parole dell’ex capitano del Napoli: “Secondo me l’Ajax dovrebbe chiamare uno come Krol per migliorare sotto tutti gli aspetti, sia tattici che tecnici. Parliamo di un campione eccezionale che ha fatto la storia del calcio e che a Napoli conosciamo bene”.

Infine Bruscolotti si è espresso sul rientro di Osimhen, sempre più vicino: “Con il nigeriano in campo ci sono solo una/due soluzioni di gioco, mentre ora con gli altri ne hai di più. Kvaratskhelia come si ferma? In un solo modo, ovvero lasciandogli poco spazio: è lo stesso modo con il quale io fermavo gli avversari. Il Napoli può arrivare molto lontano se questi sono ritmi e prestazioni. Bisogna essere consapevoli di quello che vediamo e questa squadra può creare problemi a tutti”.