Il rinnovo di Alex Meret sembra essere diventata solo una formalità, con il portiere che sembra ormai pronto a mettere la firma sul nuovo contratto con i partenopei. Tuttosport ne parla così: ” Se per Spalletti Ajax-Napoli è la notte della vigilia di Natale, per Alex Meret rappresenta il Capodanno di una nuova storia in maglia azzurra. Il portiere friulano ha confermato in conferenza stampa che la firma sul rinnovo è ormai cosa fatta”.

Tuttosport entra nel dettaglio e svela la durata del nuovo contratto del giocatore: “Il 25enne portiere friulano prolungherà l’attuale accordo in scadenza con un altro che avrà come scadenza il 2025 e con una clausola a favore del club di prolungarlo fino al 2026“.