Termina la gara alla Johan Cruyff Arena: 1-6 del Napoli all’Ajax. Vantaggio olandese con Kulus. Pareggia Raspadori pochi minuti dopo.

Poi dilagano gli azzurri con Di Lorenzo, Zielinski, Raspadori, Kvaratskelia e Simeone! Risultato storico per gli azzurri che per la prima volta fanno subire agli olandesi sei reti in casa in una gara di Champions League.