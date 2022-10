Repubblica – Napoli, 5mila tifosi in viaggio verso Amsterdam

5.000 tifosi del Napoli seguiranno la squadra ad Amsterdam Arena contro l’Ajax. Queste le stime del quotidiano La Repubblica, oggi in edicola, che scrive:

“Al seguito della squadra, all’Amsterdam Arena, ci saranno quasi 5 mila tifosi, compresi quelli residenti nei Paesi Bassi. È una insolita vigilia di Coppa senza complessi di inferiorità e di riflesso l’occasione giusta per (ri)sventolare in Europa la bandiera dell’orgoglio tricolore, troppo spesso mortificato a livello internazionale. Il Napoli è il serbatoio da cui nell’ultima tornata delle sue convocazioni Roberto Mancini ha pescato di più, selezionando ben cinque azzurri: Giovanni Di Lorenzo, Giacomo Raspadori, Alex Meret, Matteo Politano e Alessio Zerbin, mai così tanti dal 1988. Gli azzurri pregustano un’altra notte magica e sanno di avere l’occasione d’ipotecare con largo anticipo il pass per gli ottavi, risvegliando un po’ anche l’orgoglio nazionale. Tre indizi (vittorie) diventerebbero infatti una prova: vediamo se l’Italia s’è desta”.