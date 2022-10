Dopo la brutta sconfitta dei Garibaldi Reds contro il Leicester City, il Guardian ha accostato l’ex tecnico azzurro al club neopromosso in Premier League: “Rafa Benitez vicino alla panchina del Nottingham Forest“. Questo dopo la pesante sconfitta patita dai Garibaldi Reds nel Monday Night di Premier League 4-0 contro l’ormai ex fanalino Leicester City. Il roboante successo delle Foxes ha infatti ancorato all’ultimo posto la formazione di Steve Cooper, che ora rischia il posto.

Il giornale inglese traccia l’identikit del nuovo tecnico: “Cooper si è reso protagonista di un autentico miracolo l’anno scorso, subentrando a Chris Hughton a settembre 2021 con la squadra al terzultimo posto di Championship e facendo partire la scalata sino alla vittoria dei playoff promozione contro l’Huddersfield Town. Forest in Premier dopo 23 anni dall’ultima volta, ma 23 sono anche i giocatori comprati in estate per una spesa di oltre 150 milioni. Nuova squadra che, evidentemente, non ha ancora trovato l’amalgama. Ci vuole un gestore di grande esperienza e Rafa Benitez risponde all’identikit più ovvio“.