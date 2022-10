Gazzetta – “Spalletti punzecchia sempre Kvara”: il motivo

La Gazzetta dello Sport, oggi in edicola, dedica spazio al Napoli concentrandosi sul rapporto tra Spalletti e Khvicha Kvaratskhelia. Secondo quanto riportato dal quotidiano l’attaccante azzurro viene spesso punzecchiato dall’allenatore. Il rapporto instaurato tra i due è come quello tra un padre e un figlio.

“Spalletti si incavolò e non poco contro i Rangers quando Kvara si divorò la rete dello 0-1 per eccesso di egoismo. La stampella non è volata, ma il georgiano ha imparato la lezione. Non è un caso che Spalletti punzecchi sempre Kvara. Il tecnico vede in lui grandi margini di miglioramento per questo vuole che sbagli meno ed impari sempre di più”. Questo si legge sul quotidiano.