Gazzetta – Ajax-Napoli, le probabili formazioni: Spalletti pensa a due cambi

La Gazzetta dello Sport, oggi in edicola, dedica spazio al Napoli concentrandosi sul match di Champions League contro l’Ajax. Secondo quanto riportato dal quotidiano ci saranno due novità per Luciano Spalletti. Sembra infatti che Politano e Raspadori partiranno dalla panchina:

“La difesa è confermatissima con Meret, Mario Rui, Kim, Rrahmani e Di Lorenzo. Stessa cosa per il centrocampo con Anguissa, Lobotka e Zielinski. In attacco, vicino all’intoccabile Kvaratskhelia, ci saranno Simeone e Lozano. Panchina iniziale per Raspadori e Politano”.

Di Seguito le probabili formazioni:

AJAX (4-3-3): Pasveer; Rensch, Timber, Bssey, Blind; Taylor, Berghuis, Alvarez; Tadic, Kudus, Bergwijn.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Simeone, Kvaratskhelia