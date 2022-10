Ieri, alla vigilia di Ajax-Napoli, terza gara del gruppo A di Champions League, ha parlato in conferenza stampa Steven Berghuis, esterno offensivo della squadra dei lanceri. Ecco le sue dichiarazioni in vista del match questa sera in programma alle 21 presso lo stadio “Johan Cruijff Arena“ di Amsterdam: “Avrei preferito vincere la partita di sabato, un punto è positivo ma avrei preferito vincere. Ho parlato con mio fratello che gioca nella squadra avversaria, alla fine ci siamo divisi il punto e meglio che sia finita così. Sono dispiaciuto perché gli ultimi gol presi potevano essere evitati, dobbiamo continuare a lavorare con l’esperienza, continuare a lavorare e migliorarci. Siamo insoddisfatti dopo sabato. Cosa voglio dire ai nostri tifosi? Non voglio dire nulla, dobbiamo ricominciare a vincere già domani contro il Napoli.

“Sarà una partita importantissima, ora pensiamo solo al girone di Champions e a passare il turno. C’ho giocato contro nel 2017, ma ora è un’altra squadra rispetto all’epoca. Sono fortissimi. Noi dal nostro canto dobbiamo giocare bene e avere fiducia in noi stessi, abbiamo un’ottima opportunità di far vedere quanto valiamo”. Si avverte un po’ di pressione? “Sì, un po’ si”.