TuttoSport – Prevista oggi la partenza per Amsterdam: il programma

Terminato l’allenamento, il Napoli partirà alla volta di Amsterdam per affrontare l’Ajax domani sera.

L’edizione odierna di TuttoSport ha tracciato la linea del programma azzurro: “La squadra azzurra svolgerà in mattinata la rifinitura al centro tecnico di Castelvolturno e, dopo pranzo, salirà sul volo charter diretto all’ aeroporto Schipol della capitale olandese. Alle 18,45, presso la sala stampa della Johan Cruijff Arena, si terrà la conferenza stampa del tecnico Spalletti, insieme al portiere Meret”. Il Napoli vuole conquistare altri tre punti per alimentare la certezza qualificazione, dopo due vittorie importanti come quelle contro il Liverpool al Maradona e i Rangers ad Ibrox.