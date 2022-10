Aurelio De Laurentiis sta tornando sulle scene: infatti, il presidente partenopeo è tornato al “Maradona” per Napoli-Torino e si è goduto la bella vittoria della sua squadra.

ADL si è congratulato per la vittoria negli spogliatoi, prima di andare via senza neanche proferire una parola, segno che in primis il presidente vuole tenere l’asticella bassa.

E con lui la squadra vola basso, ma questo Napoli lo entusiasta: per questo motivo, ADL potrebbe andare ad Amsterdam per seguire ancora la sua squadra da vicino e assistere ad una partita sicuramente splendida, giocata in un contesto mozzafiato.

Fonte: Repubblica.