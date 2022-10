Napoli, macchina da goal: Anguissa decimo marcatore in Serie A

L’inizio di questa stagione per quanto riguarda il Napoli di Luciano Spalletti, è stato a dir poco favoloso. Gli azzurri in merito alle ottime prestazioni ed esprimendo un gioco lodevole, sono attualmente piazzati primi in classifica sia in Serie A che in Champions League siglando ben 25 reti in solo 10 partite. A tal proposito, stando a quanto citato l’edizione odierna de Il Mattino: La squadra azzurra trova la rete, attraverso tante strade. Questo è il segreto, infatti con quello di Anguissa, sono dieci il calciatori andati a segno nel campionato italiano.