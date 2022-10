Durante il congresso AIPS, evento organizzato per la stampa sportiva, Aleksander Ceferin ha “pizzicato” Aurelio De Laurentiis.

“Non condivido i pensieri del presidente del Napoli, Ogni calciatore deve giocare per la propria squadra ma anche per il proprio paese, è una parte fondamentale del calcio”.

Queste le parole del presidente della Uefa, dopo che il patron del Napoli aveva espresso la sua opinione sulla Coppa d’Africa, dichiarando di non voler acquistare altri africani.