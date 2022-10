Il Napoli si sta godendo Zambo Anguissa, reduce da una doppietta contro il Torino. La Gazzetta dello Sport l’ha elogiato, fornendo alcuni dati clamorosi dell’ex Fulham:

“Ha recuperato 49 palloni, la media di 6,13 a partita, quando nel suo ruolo gli avversari si fermano a 3,61. Una lavatrice di palloni, centrifugati e poi sparati verso la porta avversaria. E poi la forza nei dribbling, già in Premier era fra i migliori per dribbling riusciti, in Italia si sta esaltando“.