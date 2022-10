Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, è stata vicino al Napoli nel 2019, come raccontato nella sua autobiografia, prima che venisse esonerato Ancelotti, esonero che ha fatto saltare il trasferimento.

Ma, a tre anni di distanza, la fatidica firma di Ibra sul contratto di De Laurentiis è arrivata; chiaramente Ibra non firmerà il suo contratto con il Napoli, ma un altro tipo di contratto.

Infatti, lo svedese ha firmato con ADL per partecipare alle riprese di “Vita da Carlo 2″, la serie tv prodotta dalla Filmauro su Verdone, in cui Ibra reciterà come attore in qualche puntata. E chissà che lo svedese, dopo questa esperienza, non pensi veramente alla carriera di attore una volta appesi gli scarpini al chiodo.

Fonte: Calciomercato.it