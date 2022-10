Dopo l’ultima analisi da parte di Trasfermarket sono fuoriuscite gli up o i down dei calciatori della Serie A, tante novità nel Napoli. Il calciatore più deludente è il Chucky Lozano, valore di 30 mln, meno 5 rispetto allo scorso anno. Rimangono stabili le valutazioni di Ndombèlè ed Anguissa, 30 mln per entrambi. Sale di 2 mln quella di Giacomino Raspadori, attualmente anch’esso a 30 mln. Un up sostanzioso lo fa Kvhicha Kvaratskhelia, il quale passa da 15 mln a 35 mln! Ben 20 mln in più. Un altro flop è Piotr Zielinski, che si vede scendere la valutazione da 50 a 40 mln. L’uomo più prezioso del Napoli, a quanto pare è Victor Osimhen. Il nigeriano vale 65 mln. Tante le sorprese in questa speciale classifica.