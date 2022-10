Sosta Mondiali, tournée o mini-ritiro? La rivelazione di Spalletti in conferenza

Nel corso della conferenza stampa post-partita di Napoli-Torino, il tecnico del Napoli Luciano Spalletti ha parlato delle scelte di formazione e del dualismo Raspadori-Simeone, lasciandosi scappare una ‘rivelazione’ che non è sfuggita ai giornalisti presenti nella sala stampa del Maradona:

“Nella tournée che andremo a fare chiederò di fare tre tempi da 45′, perché devo avere la possibiilità di allenare tutti e vederli, se si farà la tournée vi dirò. Se invece si andrà a Castel di Sangro farò la stessa richiesta. Riserve? E’ una storia che esiste per rompere i coglioni all’allenatore. Prima ero pieno di dubbi e la notte non dormivo perché non sapevo chi far giocare, ora dormo tranquillo perché sono tutti forti”