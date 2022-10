Come riportato da Gianluca di Marzio, Giampaolo è molto vicino ad essere esonerato. “La decisione è stata presa. I blucerchiati ancora non hanno vinto in campionato e si è deciso di cambiare. Come sostituto c’è il nome di Claudio Ranieri. Viva anche la pista che porta a Roberto D’Aversa, ancora sotto contratto con la Sampdoria fino al 2024″.