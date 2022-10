Sacchi: “Bravo Spalletti! Mi sono segnato quattro parole”

Arrigo Sacchi ha commentato in questo modo il successo del Napoli contro il Torino per La Gazzetta dello Sport:

“Mi sono segnato quattro parole per descriverla: ripartenze, velocità, pallone rasoterra. La posizione di Raspadori, in particolare, mi è sembrata decisiva per mettere in difficoltà la difesa avversaria. E’ un gruppo che segue le idee del proprio allenatore e queste idee sono buone. Bravo Spalletti. L’importante, però, è che non indietreggi troppo e che continui sempre a pressare. Ho l’impressione che quando rallenta il Napoli vada un po’ in crisi. Probabilmente questi ragazzi difettano di esperienza, ma hanno gamba, energia, coraggio. E hanno un gioco”.