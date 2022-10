Napoli-Torino, la moviola della Gazzetta: sono due gli episodi da analizzare

Non una partita difficile da gestire Napoli-Torino, una partita corretta disputata dai 22 in campo, con pochi episodi di complessa valutazione e gestita discretamente dall’arbitro Massimi. La consueta moviola de La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, evidenzia soltanto due episodi finiti sotto la lente di ingradimento: l’espulsione di Ivan Juric e il contatto Raspadori-Lukic in area di rigore.

Il tecnico granata è stato accusato di aver protestato con troppa veemenza dopo un mancato fallo concesso su Singo per tocco di Mario Rui. Il fallo del portoghese ci poteva stare, dunque il rosso al tecnico sembra eccessivo. Ottima la lettura sul secondo episodio, è l’attaccante azzurro a sfondare sul centrocampista del Toro, giusto non concedere il penalty.