Lo sfarzo e le comodità senza fine attirano come zucchero la pressione e le critiche verso i calciatori. Stavolta è toccato a Lionel Messi. L’argentino è stato preso di mira a causa dell’inquinamento generato e sprigionato dal suo jet privato. In 52 voli, il jet ha prodotto 1502 tonnellate di anidride carbonica. Questo numero viene toccato da un francese in ben 150 anni. Questa la causa degli attacchi all’ex Barcellona.