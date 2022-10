La connessione tra videogiochi e industria del casinò

INTRODUZIONE

La storia dei videogiochi e quella dei giochi legati al casinò hanno viaggiato per anni in parallelo senza mai incontrarsi. I videogiochi da sempre hanno incontrato il favore dei più giovani, perlopiù minorenni, ai quali è da sempre stato precluso il gioco d’azzardo. Viceversa, il gioco d’azzardo è sempre stato visto come un affare per soli adulti.

Da qualche anno però i due mondi hanno trovato tanti punti di incontro, soprattutto per quanto riguarda i giochi casinò slot, sempre più connessi tra di loro.

VIDEOGIOCHI E SLOT

Le slot hanno vissuto fino ad oggi tre grandi trasformazioni che le hanno portate ad avvicinarsi sempre di più ai videogiochi:

il passaggio dalla meccanica all’elettronica e successivamente ai video

l’introduzione di elementi tipici dei videogiochi come i jolly, free spins, giochi bonus

implementazione nei rulli di elementi narrativi tipici della trama dei videogames

In particolare l’ultimo elemento, ovvero lo sviluppo di una storia, è un primo effetto fondamentale attraverso cui i videogiochi hanno contaminato il funzionamento delle slot. Unica differenza è il tempo: le slot sono fatte per essere rapide e veloci mentre la trama di un moderno videogioco si sviluppa in ore o addirittura giorni.

Le prime Videoslot a tema Videogames

La ludicizzazione delle slot è avvenuta già oltre 10 anni fa. Probabilmente la prima slot a tema videogioco è stata la Nascar Slot Machine targata Bally Technologies, lanciata nel 2012. In questa slot il giocatore poteva scegliere il pilota preferito e la relativa auto.

Come in un videogioco, l’auto poteva beneficiare di upgrade grazie ai simboli che uscivano dai rulli della slot. Maggiore era il grado di upgrade, più grande la possibilità di vincere la corsa nel gioco bonus, dove per la prima volta il giocatore poteva competere con altre macchine e addirittura cambiare la direzione della propria auto.

Questi elementi, tipici dei videogiochi, hanno letteralmente cambiato il modo di giocare alle slot: da macchine passive a veri e propri giochi di abilità.

Altre famose slot a tema videogioco è la serie di The Book of Ra, dove anche qui è presente una trama a tema stavolta antico Egitto.

Netent e i Videogames

La software house che più si è distinta negli anni nella creazione di favolose slot a tema videogame è sicuramente Netent. La sua slot di punta è la famosissima Gonzo’s Quest VR, variante dell’omonima slot 2D ma giocata con il visore della realtà virtuale.

La realtà virtuale ha avvicinato ancora di più il mondo delle slot e quello dei videogiochi. In particolare, indossando il visore di Gonzo’s Quest il giocatore viene catapultato nella giungla e si immedesima nei panni del protagonista Gonzalo Pizarro.

Oltre a questo titolo, Netent ha saputo unire in una slot il videogioco che più di tutti ha segnato la storia delle sale giochi negli anni ‘90: Street Fighter 2.

Nella slot Street Fighter 2 The World Warrior, è possibile scegliere il proprio guerriero preferito e tramite sempre particolari combinazioni dei rulli è possibile accedere alla mitica Wild Combo per far fuori uno ad uno tutti gli avversari. Disponibile anche la funzione free spins, si può anche accedere al mitico gioco bonus della distruzione dell’auto.

Connessione tra Videogiochi e Gioco d’Azzardo

Analizzando il fenomeno da più punti di vista, emerge che la contaminazione c’è stata anche al contrario: non sono solo i videogiochi che hanno contaminato slot e giochi casinò ma è vero anche che questi ultimi si sono trasformati in veri e propri videogiochi alterando il confine netto che esisteva tra i due mondi.

Una ricerca di Science Daily ha messo in evidenza come il confine tra gioco e gambling si sia assottigliato, così molti giovani si sono avvicinati ai social casinò o a tornei di poker online, sempre più simili a veri e propri videogiochi.

In tutti i Paesi del mondo ci sono stati studi per capire la connessione sempre più rilevante tra casinò e videogiochi, in particolare in Australia è emerso che il 40% dei giovani utilizza giochi con componenti di gioco d’azzardo.

CONCLUSIONI

I videogiochi hanno influenzato notevolmente il gioco d’azzardo, sia per quanto riguarda giochi come il poker online che soprattutto le slot machine, create come macchine mangiasoldi meccaniche per diventare delle vere e proprie forme di intrattenimento digitali.

La realtà virtuale poi, applicata anche alle slot, contribuirà in modo decisivo alla trasformazione delle slot in veri e propri videogiochi.

Dall’altro lato ci si pone il problema del gioco d’azzardo legato ai minori, che attraverso la ludicizzazione e l’online percepiscono sempre meno la differenza tra i due mondi e c’è il rischio che li confondano e sviluppino ludopatie.