Dopo appena 8 giornate, arriva un altro esonero in serie A. Attraverso un comunicato ufficiale, la Sampdoria ha deciso di sollevare dall’impiego di allenatore Marco Giampaolo. Decisiva la sconfitta casalinga per 0-3 contro il Monza, e i soli 2 punti conquistati in 8 partite giocate. Per il tecnico è l’8 esonero nel campionato italiano, record e superato Iachini (7).