Cristiano Ronaldo sta vivendo una fase complicata della sua vita calcistica e non solo. Il famoso quotidiano spagnolo, Marca, ha dichiarato che il campione portoghese stia sostenendo delle visite da uno psicologo. L’ex Real Madrid si sarebbe rivolto a Jordan Peterson, psicologo canadese per diversi motivi. Forse la scarsa utilità in campo, la poca incisione oppure la perdita del figlio hanno segnato la vita del campione in maglia 7. Lo scopo di queste sedute è quello di uscirne al più presto per arrivare in modo impeccabile ai mondiali, ormai alle porte, i quali potrebbero rappresentare l’ultima spiaggia per lui.