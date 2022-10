Un’estate confusa, tra il riscatto in dubbio e un bonus mai ricevuto. Frank Zambo Anguissa aveva chiuso alla grande lo scorso campionato convincendo i vertici partenopei al riscatto. Giuntoli aveva chiesto uno sconto al Fulham ma non è mai arrivato. Successivamente la rabbia del camerunense per un bonus non ricevuto e la chiamata di Mou da Roma che mise paura a tutti i tifosi azzurri. Alla fine Anguissa è rimasto, fortunatamente. Dall’inizio di campionato tanta continuità e tenacia. Una colonna, un polpo che distende i suoi tentacoli ovunque, attacco e difesa in modo martellante. Ben 3 gol e 3 assist tra Champions e Serie A fin qui. Un record battuto perché il suo “apice” lo aveva raggiunto con il Villareal con 2 reti e 2 assist in un campionato. Alla fine della fiera si può solo applaudire a Giuntoli che non si è lasciato scappare uno dei centrocampisti più completi e constanti dell’intero campionato.