Alvino: “Tourneè? Si va in USA!”

Carlo Alvino alla domanda riguardo al possibile programma del club azzurro ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli ha rilasciato le seguenti dichiarazioni:

“Non c’è ancora nulla di scritto e ratificato, ma il Napoli dovrebbe fare una mini tournée negli Stati Uniti, una puntatina in Turchia e qualcosa allo stadio Diego Armando Maradona. Questo dovrebbe essere il programma di massima. Per la tournée negli USA siamo alla ratifica delle firme per l’organizzazione e la logistica, quando sarà messo tutto nero su bianco si conosceranno anche tutte le tappe. Il Napoli ha già avuto contatti con gli organizzatori, è vicina la sottoscrizione dei contratti. So anche di una puntatina in Turchia per un’amichevole e di un ritorno a Fuorigrotta sulla falsa riga di quello che è accaduto per Napoli-Juve Stabia. Questo programma soddisfa totalmente lo staff tecnico e dirigenziale, c’è grande unità di intenti“.