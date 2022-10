Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, ieri ha dimostrato tutta la sua sensibilità e tutta la sua attenzione alle proteste che stanno avvenendo in Iran per la morte di Mahsa Amini e Hadis Najafi.

Il mister toscano, ieri, si è presentato in conferenza con due rose per ricordare queste due povere ragazze uccise dal regime dell’ayatollah, salvo poi non aggiungere altro.

E oggi il mister ha voluto ricardare sui propri profili social questo gesto, ma soprattutto queste due ragazze uccise in un modo barbaro: