Secondo quanto riporta l’edizione odierna del Messaggero, in conferenza stampa prima di Napoli-Torino Luciano Spalletti è realista, ma anche consapevole:

“Ci manca ancora qualcosa, quindi lavoriamo sempre in questo senso per fare meglio. Vorrei un risultato positivo anche non meritando. Non sto dicendo che non siano importanti le prestazioni, ma mi piacerebbe tornare da Napoli con dei punti in classifica.

Non sarà un risultato a cambiare le sorti di una stagione, è necessaria continuità. Noi siamo nel gruppo di squadre che lotta per l’ alta classifica e ci vogliamo rimanere il più a lungo possibile.”