Domani, domenica 2 ottobre 2022 per la prima volta in Serie A sarà una donna ad arbitrare. Durante la partita tra Sassuolo e Salernitana, infatti, sarà Maria Sole Caputi Ferrieri a fischiare il calcio d’inizio al Mapei Stadium.

Maria Sole ha iniziato a 16 anni, con il corso arbitri, poi tutto l’iter istituzionale: categorie provinciali, regionali e il debutto in serie D, arrivando a dirigere alcune gare di qualificazione all’ Europeo femminile.

Il designatore Gianluca Rocchi ha detto: “Ha qualità indiscutibili. Maria Sole è entrata nel gruppo come un arbitro qualsiasi. Ha le doti per stare in Serie A. Non sarà l’ unica a debuttare.”

Anche Luciano Spalletti ha detto la sua: “Mi piace pensare che il debutto di una donna sia arrivato soltanto nel 2022 perché prima non c’era un arbitro donna pronto per il nostro campionato. Sono convinto che saprà farsi valere e avrà il rispetto di tutti.”