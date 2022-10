Negli ultimi giorni, tutta la Campania ha subito forti piogge che hanno creato disagi e problemi in molte cittadine, costringendo anche forze dell’ordine ad evacuare alcune persone.

Napoli, in questi giorni difficili, ha subito queste forti piogge che hanno creato dei danni che potrebbero disturbare anche l’arrivo dei tifosi allo stadio per la gara di oggi.

In particolare, c’è una voragine a via Lepanto, e la strada è stata bloccata; la situazione di Cariteo va tenuta sott’occhio, in quanto quella strada è una delle più frequentate per arrivare al “Maradona”.

Fonte: Repubblica.