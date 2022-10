Matteo Politano anche oggi è stato uno dei protagonisti della vittoria azzurra sul Torino. L’esterno destro numero 21 ha giocato una gara di quantità e qualità, con grande apporto in fase difensiva. Al termine del match con i granata ha voluto dire la sua con un post su Instagram per dimostrare la felicità per la vittoria. Queste le sue parole nel post pubblicato subito dopo il match: “Un’altra partita esaltante, un’altra partita da Napoli. E continuiamo a guardare avanti #ForzaNapolisempre”