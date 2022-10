L’edizione odierna del quotidiano Libero riporta la situazione della Serie A dopo la sosta Nazionali.

Il quotidiano scrive:

“La Serie A riparte a mezzo servizio. Tra reduci dalle nazionali rientrati acciaccati, lungodegenti e giocatori squalificati, le grandi del campionato sono costrette a rivoluzionare le proprie formazioni per sopperire alle assenze e non perdere terreno dalla concorrenza. Un esame per gli allenatori, dunque, e un crash test per le rose, da cui si potrà capire quali club hanno lavorato meglio sul mercato, garantendo una rosa ampia e affidabile ai rispettivi tecnici.

Con Matteo Politano acciaccato e Hirving Lozano reduce dalle fatiche con il suo Messico, Luciano Spalletti potrebbe lanciare dal primo minuto Alessio Zerbin. Mancherà ancora Victor Osimhen e per sostituirlo è aperto il ballottaggio tra Giovanni Simeone e Giacomo Raspadori.”