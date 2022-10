Le sfide che il Napoli ha giocato contro le squadre di Ivan Juric sono sempre state gare toste, difficili da affrontare e molto tirate: da sempre, contro le sue creature, si fa fatica.

Sorvolando sui trascorsi al Verona(costati carissimi in questo Napoli), Juric, con il Torino, nonostante i due 1-0 subiti, ha sempre dato filo da torcere alla squadra azzurra e anche oggi verrà al “Maradona” con un piano tattico preciso.

Il croato, ieri, aveva sottolineato come il Napoli sia ancora più offensivo rispetto all’anno scorso, dunque ha preso le contromosse: dentro Vlasic per marcare Lobotka, sulla scia di De Katelaere, ma non solo.

Infatti, per Kvara Juric ha studiato una gabbia con Djidji a marcarlo a tutto campo, con il supporto di Singo e Lukic per evitare che possa puntare il difensore e andare in porta.

Fonte: Gazzetta dello Sport.