Di Lorenzo a Sky: “Partita difficile, ma siamo molto contenti della vittoria”

Il capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo ha parlato ai microfoni di Sky al termine del match con il Torino. Il numero 22 si è detto molto contento del risultato contro una squadra ostica che gioca molto bene. Ecco le sue parole: “La partita era difficile, l’avversario stava molto bene. Quando si rientra dalle nazionali non è mai facile, ma abbiamo giocato molto bene, con un gran calcio, con grande qualità. Dopo i gol ci siamo un po’ adagiati ma abbiamo comunque fatto la partita, siamo contenti della vittoria. Non stavamo pensando alla partita di martedì, credo fosse dovuto più al risultato, ma sono cose che non devono capitare”.