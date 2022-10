Oggi di scena abbiamo Napoli-Torino, gara post Nazionali per gli azzurri, valevole per la classifica di Seria A. Ecco a voi la breve intervista di Anguissa DAZN.

Innanzitutto complimenti per la partita, raccontaci le tue emozioni per questa partita. “Sono felice per il risultato e per miei compagni, e merito loro se ho segnato due gol”

Per quanto riguarda te, è la giusta strada per diventare un centrocampista ancora più forte. “Penso al mio ruolo, alla mia famiglia che ha sempre creduto in me, la cosa importante è la squadra”.

L’obiettivo di questa stagione? “Vogliamo vincere più partite possibile, passo dopo passo”.

Ci mostri il messaggio che hai nella fasciatura? “Ci sono i nomi nella famiglia, la dedica speciale è per loro”.