Zambo Anguissa, un giocatore diventato certezza sin da subito, nonostante il suo arrivo se è stato circondato da non poco scetticismo. Veniva da un campionato minore in Premier, con non poche difficoltà riscontrate nella continuità tattica. Probabilmente, come spesso accade, serviva soltanto una squadra di essere giuste motivazioni, un allenatore attento a disegnare la squadra in base anche le sue qualità tecniche. Spalletti in questo è stato sicuramente bravissimo, uno dei migliori nel comprendere quali posizioni siano adatte ai suoi calciatori, a capire le qualità e le defezioni.

Una stagione importante la scorsa, nonostante un calo evidente fisico dopo la dopo la Coppa d’Africa che gli è costato qualche insufficienza. L’upgrade dovuto anche alla sicurezza di aver trovato definitamente una squadra avrà aiutato lo stesso a vivere questa stagione con molta più tranquillità, pure dal punto di vista mentale. Gioca con serenità, onnipresente, recupera palloni, porta in avanti la manovra e segna pure, cosa non di poco conto vista la penuria di reti l’anno scorso. La sinergia nata con Lobotka, poi, si può definire la ciliegina sulla torta. In nove gare totali già ha marcato il cartellino 3 volte, servendo un assist.

Il Napoli può dire tranquillamente aver fatto un colpo eccezionale, pagando soltanto 15 milioni il costo totale e avendo, oggi, in campo un giocatore di livello assoluto.