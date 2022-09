Repubblica – Due fondi potrebbero acquistare il 10% dei diritti della Serie A. De Laurentiis guida il fronte del no

L’edizione odierna de La Repubblica scrive a proposito di un interesse di alcuni fondi per l’acquisto della Serie A. Secondo quanto riportato, ben due fondi hanno intenzione di acquistare il 10% dei diritti del massimo campionato italiano, con delle offerte che potrebbero arrivare nelle prossime ore. A muoversi potrebbero essere Searchlight Capital e Carlyle. Tuttavia, si è già aperto un fronte del no a questa proposta, sostenuto da Aurelio De Laurentiis, Claudio Lotito e Joe Barone. Gli altri club sono in attesa, visto che i 2 miliardi che potrebbero essere offerti fanno molta gola.