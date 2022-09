Renica risponde a Cassano: “Che credibilità può avere se non mi conosce? Il Napoli di Maradona aveva sei nazionali”

Alessandro Renica, ex calciatore del Napoli, ha replicato alle recenti dichiarazioni di Antonio Cassano presso la trasmissione Giochiamo d’Anticipo, in onda su Televomero.

“Cassano? Se dice di non conoscermi, vorrei dire quale credibilità può avere. Come fa a giudicarmi se non mi ha mai visto giocare? Voglio puntualizzare che quel Napoli aveva sei nazionali: Bagni, De Napoli, Giordano, Carnevale, Ferrara e Romano. Mai il Napoli ne ha avuti così tanti. Prima di dare certi giudizi deve informarsi di più. Sapendo che c’erano calciatori che hanno disputato due Mondiali magari non avrebbe detto certe cose. Uomini come Vieri e Adani sarebbero dovuti intervenire e farsi sentire”.