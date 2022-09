In vista della sfida Napoli-Torino, gara dell’anticipo riguardante l’ottava giornata di Serie A. Che andrà in scena nello Stadio Diego Armando Maradona, sabato 1 ottobre, alle 15:00. Gli azzurri di Luciano Spalletti sono reduci dalla vittoria al San Siro contro il Milan per 1-2, mentre i granata guidati da Ivan Juric arrivano da due sconfitte consecutive, ma il percorso fatto finora è più che sufficiente. A tal proposito, il doppio ex Claudio Sala ha rilasciato alcune dichiarazioni a Il Mattino:

“Il Napoli cercherà di attaccare, ma il Torino sa difendersi bene. I granata tenteranno di agire in contropiede, ma la qualità degli azzurri e molto alta. Ha adoperato molto bene sul calciomercato, e lo si vede con i colpi Kvaratskhelia e Raspadori. Il georgiano ha un grande tecnica, gioca con il destro, il sinistro e sa calciare, è un ragazzo determinate per la lotta al titolo. Mentre, il numero 10 della Nazionale, lo devi lasciare libero ha sempre grandi colpi in riserva”.