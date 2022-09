Mutti: “Il Napoli riprenderà il filo conduttore precedente. Modulo? Vi dico la mia”

Bortolo Mutti, ex allenatore del Napoli, è intervenuto nel corso della trasmissione 1 Football Club, in onda su 1 Station Radio.

“Chi arriverà meglio tra Napoli e Torino dopo la sosta? Sicuramente la pausa può giocare un ruolo fondamentale per recuperare ed aiutare le squadre. Ma se giunge in un momento top, non vedo grandi problemi. Alla fine il Napoli riprenderà il filo conduttore precedente e riconnetterà il proprio ritmo. Il campionato è appena iniziato, non vedo particolari problematiche. Il club azzurro è la squadra più accreditata per la vittoria finale del campionato? Tutti si aspettavano la leadership di Milan e Inter, oltre che il ritorno della Juve. La conferma del Napoli, invece, importante, questo avvio di stagione sta offrendo risposte decisive per la vittoria finale. Gli azzurri stanno dimostrando tutto il loro valore in campo, hanno tante individualità interessanti. Ci sono anche delle sorprese come Atalanta e Udinese. È un campionato molto inatteso. Quale modulo sarebbe opportuno tra il 4-3-3 e il 4-2-3-1 per i partenopei? Preferisco sicuramente il secondo, ma questo Napoli mi piace tanto. È una squadra mutevole, gli esterni possono offrire un apporto importante per la loro qualità costantemente. Può ruotare tranquillamente in queste due sistemi di gioco”.