Gazzetta – Spalletti ha in mente una soluzione “creativa” per Napoli-Torino

L’edizione odierna de La Gazzetta Dello Sport scrive a proposito di Napoli-Torino e di una possibile soluzione studiata da Luciano Spalletti per far saltare all’aria i piani del Torino. Secondo quanto riportato, nonostante non abbia avuto molti giorni per preparare la gara, il tecnico ha pensato a delle soluzioni “creative”, anche senza snaturare eccessivamente il 4-3-3 che ha portato buoni risultati fino a questo momento. La soluzione per poter scardinare il Toro, una squadra che aggredisce alta, può essere Giacomo Raspadori, per garantire un’uscita attraverso il palleggio. Il talento della Nazionale può essere l’uomo che lega il gioco e così supportare i compagni di reparto.