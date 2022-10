Che acquisto per il Napoli Primavera! Gli azzurrini, infatti, si assicurano le prestazioni del giovane classe 2003 Jorge Alastuey, centrocampista classe 2003 svincolato dal Barcellona. Direttamente dalla Masia, lo spagnolo, mancino, può giocare in più posizioni in mediana. Nel Barcellona è stato capitano e nella scorsa stagione si è laureato campione di Spagna con il Barca segnando il gol decisivo al minuto 94 nella finale per il titolo!